Taksit kapsamı değişiyor! Cep telefonunda ÖTV hamlesi...

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında cep telefonu satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir karar alındı. Cep telefonlarında kur artışı ve tedarik sorunlarına bağlı olarak fiyat artışlarının ardından Özel Tüketim Vergisi matrahları da yükseltildi.

Buna göre, yüzde 25'lik ÖTV oranına tabi ÖTV matrahı 640 TL olan cep telefonlarında bu tutar 1,500 TL'ye çıkarılırken, yüzde 40'lık ÖTV oranına sahip, 640 TL'den 1.500 TL'ye kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutar 1.500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı. 3 bin TL'nin üzerindeki cep telefonlarında ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

BloombergHT’de yer alan haberde ÖTV matrahlarındaki değişiklikle yeniden yüzde 40 ve kısmen de yüzde 25'lik dilime girecek piyasada cep telefonlarının sayısı artacağı belirtildi. Bunun sonucunda da halen 5 bin TL'ye kadar olan 12 taksit uygulamasının kapsamı da genişleyecek. Daha düşük ÖTV sınırına girilmesiyle eskiden vergi sonrası fiyatı 5 bin TL'nin biraz üzerine çıktığı için 3 taksit sınırına giren telefonlar yeniden 12 taksit kapsamına girmiş olacak.

Halen 5 bin TL'lik son kullancı fiyatına sahip telefonların payının yüzde 60 olduğunu belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yüzde 40'lık vergi dilimine giren cep telefonlarının payının yeni düzenlemeyle yüzde 15 artmasını beklediklerini söyledi.

TALEP KAYIT DIŞINA KAYIYORDU

Bu yıl cep telefonu pazarını yaklaşık 9 milyon adet öngördüklerini de kaydeden Turnacı, şöyle konuştu:

"Türkiye'de cep telefonu talebi var ancak alım gücünün düşmesi ve eski ÖTV matrahı nedeniyle kayıt dışına yönelme vardı. Maalesef yıllardır klonlamayla kayıt dışılık sorunu devam ediyor. 12 taksit kapsamında giren oranın yükselmesiyle kayıtlı pazarda büyüme bekliyoruz



