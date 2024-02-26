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Takviye edici gıdalar radarda! Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 24 milyon liralık ceza

26.02.2024 09:37
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Reklam Kurulu 185 adet dosyadan 157’si mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Takviye edici gıdalar radarda! Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 24 milyon liralık ceza

Reklam Kurulu’nun 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen 342 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 185 adet dosyadan 157’si mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu bu yılın ilk iki ayında toplam 345 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 296 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ANA GÜNDEM TÜKETİCİ SAĞLIĞI

Özellikle mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıkmasıyla birlikte, başta takviye edici gıdalar olmak üzere, gıda ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik sağlık beyanı içeren ürün reklamları ve sağlık hizmetlerine ilişkin reklamlar Reklam Kurulu tarafından titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir.

Vadedilen beşeri faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamlar hakkında müeyyide uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, Kurul’un bu ayki gündeminde görüşülerek aykırı bulunan 47 adet dosya hakkında toplam 9 milyon 126 bin 735 lira idari para ceza uygulanmıştır.

TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu’nda; takviye edici gıdalara ilişkin düzenlemeler ve genel sektör değerlendirmesiyle birlikte, sektörün genel hatları çizilirken, takviye edici gıda reklamlarına ilişkin mevzuat ve reklam örneklerinin ayrıntılı incelemeleriyle kapsamlı bir sektör analizi ortaya konulmuştur.

Pandemi sürecinin yol açtığı toplumsal kaygı ve beraberinde hızlı dijitalleşmeyle birlikte takviye edici gıdalar başta olmak üzere sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler hakkında tüketici aleyhine bilgi asimetrisi oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, sosyal medya kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya etkileyicilerinin (influencerlar) tanıtımlarının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak hem tüketicilerimizin takviye edici gıda reklamlarına ilişkin farkındalıklarının artırılması hem de sektör aktörlerine yol göstermek amacıyla anılan rapor kamuoyuyla paylaşılmaktadır.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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