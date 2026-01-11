'Talep arttı' İhracatı 2025'te 520 milyon doları aştı! 34 ülkeye satıldı

Türk somonu ihracatı 2025'te 520 milyon doları aştı! AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere nakledilerek yetiştirilen Türk somonunda 2024'te 458 milyon 517 bin 96 dolar olan ihracat, 2025'te 520 milyon 281 bin 294 dolara yükseldi.

Miktar bazındaki ihracat ise 74 bin 832 tondan 79 bin 112 tona çıktı. Böylece geçen yıl yapılan ihracat, önceki yıla kıyasla miktarda yaklaşık yüzde 6, değerde ise yüzde 13 arttı.

RUSYA'YA YAPILAN İHRACAT GELİRDE YÜZDE 7 ARTTI

Türkiye'den geçen yıl, Rusya başta olmak üzere 34 ülkeye Türk somonu satıldı.

Rusya Federasyonu'na 2025'te 378 milyon 721 bin 622 dolarlık somon ihraç edildi. Rusya'ya bir önceki yıl ise 355 milyon 576 bin 41 dolarlık ihracat yapılmıştı.

Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na yapılan somon ihracatı önceki yıla göre değerde yüzde 7 arttı. Rusya'yı 39 milyon 991 bin 151 dolarla Vietnam ve 33 milyon 349 bin 260 dolarla Belarus takip etti.

Doğu Karadeniz'den de geçen yıl Rusya başta olmak üzere 19 ülkeye 27 bin 860 ton karşılığı 182 milyon 605 bin 813 dolarlık somon ihraç edildi.

"TÜRK SOMONUNA TALEBİN ARTMASI YILI GÜÇLÜ PERFORMANSLA TAMAMLAMAMIZI SAĞLADI"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Türk somonunun bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Türk somonu ihracatında 2025'in artışla kapatıldığını belirten Kobya, yıl boyunca üretim kapasitesinin korunarak, ihracat pazarlarının genişletildiğini ifade etti.

Kobya, bu kapsamda da Türk somonuna talebin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Türk somonuna talebin artması yılı güçlü performansla tamamlamamızı sağladı. Elde edilen ihracat rakamları da sektörümüzün sürdürülebilir büyüme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kobya, şunları kaydetti:

"2026 yılında yeni pazarlara açılmayı, mevcut pazarlarda ise katma değeri yüksek ürünlerle payımızı artırmayı hedefliyoruz. Üretim kapasitesindeki artış, lojistik imkanların gelişmesi ve Türk somonunun marka değerinin yükselmesiyle ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz."Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır