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Talep azaldı, limon fiyatları düştü; 3 liradan alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 10:42 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon hasadının sonuna yaklaşıldı. Üreticiler, talebin az olması nedeniyle limon fiyatlarında düşüş yaşandığını, kilosunun 3 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Talep azaldı, limon fiyatları düştü; 3 liradan alıcı buluyor

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65’inin karşılandığı Mersin’in Erdemli ilçesinde hasat sonrasında kasalara konulan limonlar, fabrikalara getirilerek paketlenip tüketilmek üzere yurtiçi ve yurtdışı pazarlara gönderiliyor.

LİMON FİYATLARI DÜŞTÜ

Pandemi nedeniyle işletmelerin bir çoğunun kısıtlamaya gitmesiyle limona olan talebin azalması, fiyatların da düşmesine neden oldu. Geçen yıl kilosu 6 liradan alıcı bulan limonun kilosu, bu yıl 3 liradan satılıyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede bulunan limon fabrikalarını gezerek, üretici ve tüccarlardan bilgi aldı. Başkan Şahin, "İlçemizde limon hasadının son dönemlerine yaklaştığımız bu günlerde limona olan talebin az olması nedeniyle fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Yurt dışına olan ihracatımızda da büyük azalma var" dedi.

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LİMON İHRACATI DA AZALDI

Erdemli’de limon üreticisi ve aynı zamanda limon tüccarı olan Erdoğan Yaşar ise, "Limona olan talep geçen yıla oranla yüzde 50 oranında azaldı. Fabrikalarda dinlenme ve yatak limonlarının işlenmesine başladık. Rusya, Ukrayna, Romanya gibi ülkelere limon ihracatımız var ama bu ülkeler daha önceki yıllar gibi fazla limon almıyorlar. Talep az olduğu için limon ihracatımızda geçen yıla oranla yüzde 50 oranında azaldı” diye konuştu.

(DHA)

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