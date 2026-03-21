FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Talep çığ gibi büyüyor! Uraloğlu duyurdu ‘Yüzde 236 arttı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana İHA pilotu olmak için başvuranların sayısının geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 236 arttığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İHA pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamada bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde başvurulardaki artışa dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." diye konuştu.

"YILIN BAŞINDAN BU YANA BİN 91 YENİ İHA’YI KAYIT ALTINA ALDIK"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında İHA’lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana bin 91 yeni İHA’yı kayıt altına aldık." ifadelerini kullandı.

"LİSANSLI İHA PİLOTU SAYISI 1 MİLYON 655 BİN 918’E ULAŞTI"

Uraloğlu, 17 Mart 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sisteminde kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısının 77 bin 616 olduğunu dile getirerek "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918’e ulaştı." bilgisini paylaştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pilot İHA Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.