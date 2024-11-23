Talep patlama noktasında! Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı iki katını geçti

Yüzyıllardan beri kullanılan ıhlamur bitkisi halk arasında hem hastalıklardan korunmak için tüketiliyor. Soğuk algınlığı semptomlarını azalttığı bilinen ıhlamur çayı, strese ve kaygıya da iyi geliyor. Trabzonlu aktarlardan Muharrem Kan, bugünlerde ıhlamura çok talep olduğunu ancak gelen müşterilerin ıhlamurun fiyatını çok yüksek bulduğunu söyledi. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarlarında olan ıhlamur, zahmetli olduğu için pek toplanmadığından fiyatı da bin 500 TL’ye kadar yükseldi.

"TALEP PATLAMA NOKTASINDA"

Ihlamur fiyatındaki artışın nedenlerinden bahseden aktar Muharrem Kan, “Şu anda ıhlamura talep patlama noktasında ama gelen müşteriler ıhlamurun fiyatını çok pahalı buluyor. Çok pahalı olmasının nedeni de, kimsenin artık toplamaması. Trabzon’da herkesin mahallesinde hemen hemen birer ıhlamur ağacı vardır. Eskiden dedelerimiz hem şifa hem de güzel koksun diye bahçelere dikmişti. Artık günümüzde bir yevmiyeyi kurtarmadığı için kimse toplamıyor. Akşama kadar bir kilo toplayamayacağını bildiği için herkes pek uğraşmıyor." dedi.

FİYATI 2 KATINI DA GEÇTİ

Trabzonlu aktar, "Ihlamur bu sene kilosu bin 500 TL. Daha önce 600-700 TL idi. Artık köylerde yaşayanlar yavaş yavaş çekildikçe, şehre geldikçe oralardaki ağaçlardaki ıhlamurlar pek toplanmıyor. Günümüzde ıhlamur dikeni hiç duymadım. Hep dedelerimizin diktiği ağaçlar mevcut. Ihlamur toplamak, işçilik ister zahmetli bir iş akşama kadar bir kilo zor toplanıyor. Dolayısıyla maddi olarak pek kurtarmıyor. Ihlamuru genellikle 50 gramlık torbalar halinde 70-75 TL’ye satıyoruz. Geçen sene aynı torba 30-35 TL idi” ifadelerine yer verdi.

IHLAMUR ÇAYI NASIL DEMLENMELİ?

Ihlamuru normal çay demler gibi demlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kan, “Eskiden ıhlamuru sobanın üzerinde saatlerce rengi kahverengiye dönene kadar kaynatılıp içilirdi. Aslında bu yanlış. Ihlamur normal çay demler gibi demlenecek. En fazla on dakika bekledikten sonra içilecek. Ihlamura limon sıkılabilir güzel koksun diye karanfil atılabilir çubuk tarçın koyulabilir daha da faydalı olur. Ihlamur içildiği zaman vücuda ısı, canlılık veriyor. Isı sayesinde insan halsiz bitkin ise kendini daha güçlü hissediyor” diye konuştu.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır