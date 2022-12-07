Talimat Erdoğan’dan… Zincir marketlere şok! En sıkı denetim: Tek tek mühürlendiler…

Gıdada fahiş fiyata geçit verilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘farklı yollar bulacağız’ diyerek net uyarı yapmasının ardından bugün itibariyle yeni bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile zincir marketler satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Alınan kararlar ve açıklamalar sonrasında en dikkat çeken hamle Ağrı’dan geldi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla zabıta ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi. Şehirde son bir haftada kapatılan marketlerin sayısı ise 10'a yükseldi.

“DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Savcı Sayan, “Ağrı'da son bir haftada yapılan denetimlerler sonucu 10 zincir market mühürlenmiş oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketlere yönelik denetim görüntülerini paylaşarak, "Halkımızın hizmetkârıyız. Halkımız adına denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

"GEREKİRSE BELEDİYE OLARAK MARKET AÇARIZ"

Kırıkkale'nin 29 bin nüfuslu Yahşihan Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından zincir marketlerde gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı. Zincir marketlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız. Biz pandemi döneminde bunu gerçekleştirdik. Maske dağıtımıdır, ulaşılamayan ürünlerdir, Yahşihan Belediyesi vatandaşın yanındaydı. Madem böyle bir durum var, Yahşihan Belediyesi olarak bir market açarız. Yahşihan üretim bölgesi" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN: FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI BULACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: FETÖ İLE İRTİBATLARI ARAŞTIRILMALI

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın sözlerine destek vermiş ve "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuşmuştu.



