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Tam 863 milyon TL! Bakanlık duyurdu: Ailelerin hesaplarına geçti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
20.01.2024 10:18 | Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Tam 863 milyon TL! Bakanlık duyurdu: Ailelerin hesaplarına geçti

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, “Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.

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Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş şunları söyledi:

“Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.”

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