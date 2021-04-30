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Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor?

30.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar tam kapanmada bankalar açık mı sorusunun yanıtını arıyor. Bankaya gidip işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankaya gitmenin serbest olup olmadığını merak ediyor. Peki tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaya gitmek yasak mı ve bankalar kaçta açılıyor? İşte yanıtı...

Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor?

29 Nisan saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanma süreci de başladı. Tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar tam kapanmada bankalar açık mı sorusunun yanıtını arıyor. Bankaya gidip işlem yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini halletmek istiyor. Peki tam kapanmada bankalar açık mı?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI? BANKAYA GİTMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da bulunuyor. Genelgeye göre bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla) yasaktan muaf olacaklar ve kapanma süresince de çalışabilecekler.

Bankaların çalışma saatleri ise, her bankanın kendi belirlemiş olduğu saatlere göre gerçekleşecek. Fakat bankalara doğrudan gidebilmek mümkün olmayacak. Bankalara gidebilmek için VEFA destek hattından onay almak gerekecek.

Bankalar 10.00 ve 16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verebilecek. Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşmak mümkün olabilecek. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için ise en az 2 saat öncesinden numaranın aranmış olması gerekecek.


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Anahtar Kelimeler:
tam kapanma
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