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Tam kapanmada noterler açık mı? Bugün tam kapanmada noterler ve PTT açık mı?

30.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün boyu devam edecek olan tam kapanma kararı sonrasında vatandaşlar noter çalışma saatlerini merak ediyor. Son Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 günlük tam kapanma sürecini duyurmasının ardından sokağa çıkma yasağında noterler kaçta açılıyor, tam kapanmada noterler açık mı, PTT açık mı gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki tam kapanmada noterler açık mı? PTT açık mı? İşte yanıtı...

Tam kapanmada noterler açık mı? Bugün tam kapanmada noterler ve PTT açık mı?

Tam kapanma kararı sonrasında vatandaşlar noter çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 günlük tam kapanma sürecini duyurmuş ve sonrasında pek çok soru vatandaşlar tarafından merak edilmişti. Peki tam kapanmada noterler açık mı? PTT açık mı?

TAM KAPANMADA NOTER AÇIK MI? PTT AÇIK MI?

Koronavirüsü tedbirleri sebebiyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan resmi açıklamalarda alınan kararla tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer aldı ve noter çalışanlarının da muaf olacağı biliniyor.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." şeklinde konuştu.

Cin, vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini kullanabileceğini de hatırlattı ve bu dönemde çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00 ve 16.00 olacağını aktardı.

Yayınlanan genelgeye göre aynı şekilde zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf tutulacak.

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