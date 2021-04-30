Tam kapanmada noterler açık mı? Bugün tam kapanmada noterler ve PTT açık mı?

Tam kapanma kararı sonrasında vatandaşlar noter çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 günlük tam kapanma sürecini duyurmuş ve sonrasında pek çok soru vatandaşlar tarafından merak edilmişti. Peki tam kapanmada noterler açık mı? PTT açık mı?

TAM KAPANMADA NOTER AÇIK MI? PTT AÇIK MI?

Koronavirüsü tedbirleri sebebiyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan resmi açıklamalarda alınan kararla tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer aldı ve noter çalışanlarının da muaf olacağı biliniyor.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." şeklinde konuştu.