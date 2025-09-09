FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu... OVP'de TES detayı

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde sürdürülebilir finans kaynaklarından daha fazla yararlanılması için "yeşil finans stratejisi ve eylem planı" uygulanacak, tasarrufların artırılması için Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kurulacak. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES'in kurulacağı ve uygulamanın, 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı öğrenildi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu... OVP'de TES detayı

Finans alanında sürdürülebilirlik ve yüksek tasarruf yeni mekanizmalarla sağlanacak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklamıştı. AA muhabirinin 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den yaptığı derlemeye göre, finansal teknoloji faaliyetlerinin ölçek ve etkinliği artırılarak küresel finans piyasalarında Türkiye'nin konumu güçlendirilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu... OVP de TES detayı 1

Bu kapsamda, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla bulut bilişim kullanım imkanları iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

FAST ve FAST katman servisler ile ödeme hizmetleri veri paylaşım servislerinin yaygınlığının artmasını destekleyecek çalışmalar yürütülecek.

Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Yatırımlar, dijital yeterlilik, veri güvenliği ve teknoloji adaptasyonu kriterlerine uygun şekilde desteklenecek, bu çerçevede yeni finansal araçlar geliştirilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu... OVP de TES detayı 2

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS ALTYAPISI GELİŞTİRİLECEK

Sürdürülebilir finans kaynaklarından daha fazla yararlanılması için çalışmalar yürütülerek finans altyapısı geliştirilecek ve ürün çeşitliliği artırılacak.

Bu doğrultuda, yeşil dönüşüme katkı sağlayacak "yeşil finans stratejisi ve eylem planı" uygulamaya konulacak. Yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek ve yeşil dönüşüme yönelik yatırımların finansman ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar oluşturulacak.

Bankaların yurt içinde sosyal temalı yatırımları finanse etmek için sağladıkları fonlama teşvik edilecek. Ayrıca, sürdürülebilir finans kapsamında yeni ürün ve hizmetler geliştirilecek.

Yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin rehber sosyal sermaye piyasası araçlarını kapsayacak şekilde geliştirilecek ayrıca sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarına ilişkin rehber oluşturulacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu... OVP de TES detayı 3

TES YOLDA

Yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık yaygınlaştırılacak, uzun vadeli tasarruf araçları geliştirilecek.

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. Uygulama, 2026'nın ikinci yarısında başlayacak.

OKS katılımcılarına Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan emeklilik fonlarına erişim imkanı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor! Tarih belli oldu... OVP de TES detayı 4

BES GÜNCELLENECEK

BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

BES'ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar, bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
Kritik ve yüksek teknolojide özel sektörün payı desteklerle artırılacakKritik ve yüksek teknolojide özel sektörün payı desteklerle artırılacak

Anahtar Kelimeler:
BES Orta Vadeli Program (OVP)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! İşte dönüş maçı

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! İşte dönüş maçı

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

'Şahit oldum! 40 bin euroluk makineler kilosu 9 TL'ye satılıyor'

'Şahit oldum! 40 bin euroluk makineler kilosu 9 TL'ye satılıyor'

Uygulamaya alınacak! Çalışan ve işveren için yeni dönem

Uygulamaya alınacak! Çalışan ve işveren için yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.