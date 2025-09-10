FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için yeni tarih: 2026'da zorunlu kesintiler başlıyor

Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik döneminde oluşacak gelir kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. Zorunlu katılımla hayata geçirilecek sistem, çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiler ve işveren katkılarıyla desteklenecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için yeni tarih: 2026'da zorunlu kesintiler başlıyor

Çalışanların Maaşlarından Yapılacak Kesintilerle Desteklenecek Yeni Emeklilik Modeli, 2026'nın İkinci Yarısında Uygulanmaya Başlayacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Türkiye'deki emeklilik sistemine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, tüm özel sektör çalışanlarını kapsayacak olan TES, 2026 yılının ikinci yarısında uygulamaya konulacak. Daha önceki OVP'lerde farklı tarihlerde işaret edilen sistemin başlangıç tarihi, son düzenlemeyle netleşmiş oldu.

TES Nedir ve Nasıl İşleyecek?

TES, mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine ek olarak, emeklilik döneminde oluşabilecek gelir kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen bir ek emeklilik sistemi. Sisteme katılım zorunlu olacak ve çalışanların maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılacak. Bu kesintilere işverenler de aynı oranda katkıda bulunacak. Ayrıca, devlet de birikim havuzuna ek katkı sağlayarak sistemi destekleyecek.

Maaşlardan Ne Kadar Kesinti Yapılacak?

Planlanan düzenlemeye göre, çalışanların maaşlarından her ay %3 oranında kesinti yapılacak. İşverenler de aynı oranda (%3) katkı sağlayacak. Bu birikimler, TES havuzunda toplanacak ve emeklilik döneminde ek gelir olarak çalışanlara geri dönecek. Devletin de %30 oranında ek katkı sağlaması, sistemin cazibesini artırıyor.

Kimler Kapsamda Olacak?

TES, özel sektörde çalışan tüm sigortalıları kapsayacak. Bu, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın emeklilik döneminde daha güvende olmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. BES'ten farklı olarak, TES'e katılım zorunlu tutulacak, bu da sistemin daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve daha etkili olmasını sağlayacak.

Emeklilik Şartları Neler Olacak?

TES kapsamında biriken primleri kullanabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak gerekecek. Emeklilik hakkı için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı uygulanacak. Bu şartlar, sistemin uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tasarlanmasını ve emeklilik döneminde düzenli bir gelir sağlamasını amaçlıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'da hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha da güçlenmesi ve çalışanların emeklilik döneminde daha rahat bir yaşam sürmesi hedefleniyor. Zorunlu katılım ve devlet katkısıyla desteklenen bu yeni sistem, emeklilik planlaması yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayıMaaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı
Yatırımcılar için yeni dönem! Faiz oranlarında beklenti ne durumda?Yatırımcılar için yeni dönem! Faiz oranlarında beklenti ne durumda?

Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Program (OVP) Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.