Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için yeni tarih: 2026'da zorunlu kesintiler başlıyor

Çalışanların Maaşlarından Yapılacak Kesintilerle Desteklenecek Yeni Emeklilik Modeli, 2026'nın İkinci Yarısında Uygulanmaya Başlayacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Türkiye'deki emeklilik sistemine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, tüm özel sektör çalışanlarını kapsayacak olan TES, 2026 yılının ikinci yarısında uygulamaya konulacak. Daha önceki OVP'lerde farklı tarihlerde işaret edilen sistemin başlangıç tarihi, son düzenlemeyle netleşmiş oldu.

TES Nedir ve Nasıl İşleyecek?

TES, mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine ek olarak, emeklilik döneminde oluşabilecek gelir kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen bir ek emeklilik sistemi. Sisteme katılım zorunlu olacak ve çalışanların maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılacak. Bu kesintilere işverenler de aynı oranda katkıda bulunacak. Ayrıca, devlet de birikim havuzuna ek katkı sağlayarak sistemi destekleyecek.

Maaşlardan Ne Kadar Kesinti Yapılacak?

Planlanan düzenlemeye göre, çalışanların maaşlarından her ay %3 oranında kesinti yapılacak. İşverenler de aynı oranda (%3) katkı sağlayacak. Bu birikimler, TES havuzunda toplanacak ve emeklilik döneminde ek gelir olarak çalışanlara geri dönecek. Devletin de %30 oranında ek katkı sağlaması, sistemin cazibesini artırıyor.

Kimler Kapsamda Olacak?

TES, özel sektörde çalışan tüm sigortalıları kapsayacak. Bu, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın emeklilik döneminde daha güvende olmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. BES'ten farklı olarak, TES'e katılım zorunlu tutulacak, bu da sistemin daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve daha etkili olmasını sağlayacak.

Emeklilik Şartları Neler Olacak?

TES kapsamında biriken primleri kullanabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak gerekecek. Emeklilik hakkı için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı uygulanacak. Bu şartlar, sistemin uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tasarlanmasını ve emeklilik döneminde düzenli bir gelir sağlamasını amaçlıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'da hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha da güçlenmesi ve çalışanların emeklilik döneminde daha rahat bir yaşam sürmesi hedefleniyor. Zorunlu katılım ve devlet katkısıyla desteklenen bu yeni sistem, emeklilik planlaması yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturacak.