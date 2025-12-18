FİNANS

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yeni dönem! Ömür boyu yenileme garantisi

Tamamlayıcı sağlık sigortasındaki yeni düzenleme geldi. Üç yıl kesintisiz sigortalı olanlar ömür boyu yenileme garantisi kazanıyor. Sigorta şirketleri ise artık hastalık gerekçesiyle teminat daraltamayacak, ek prim uygulamayacak ve haklar şirket değişse bile korunacak.

Cansu Akalp

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yeni dönem 1 Ocak 2026’da başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) sağlık sigortasında hak kaybı yaşanmaması için yeni düzenlemeye gidiyor.

ÖMÜR BOYU GÜVENCE KRİTERLERİ NETLEŞTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; üç yıl kesintisiz aynı plan ile sigortalı olan ömür boyu yenileme garantisi hakkına da sahip olacak. Ömür boyu yenileme garantisi için, süre zarfında ödenen tazminatların toplam primlere oranının yüzde 80’in altında kalması yeterli görülecek. Bu garantiyi kazanan sigortalıların artık hastalık gerekçesiyle teminat kapsamı daraltılamayacak, ek prim uygulanamayacak, teminat limitleri düşürülemeyecek ve poliçe şartları sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek.

ŞİRKET DEĞİŞSE BİLE HAKLAR BAKİ KALACAK

Yeni sistemin en önemli kazanımının şirketler arasındaki farklı uygulamalarını sona erdirilmesi olduğunu dile getiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, “Geçmişte her şirket yenileme garantisi için farklı süre ve şartlar uyguluyordu. Bazı şirketler iki yılda, bazıları dört ya da yedi yılda yenileme garantisi veriyordu. Hatta garanti verilse bile bir hastalık ortaya çıktığında ek prim alınabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu karmaşa sona erdi, standart geldi. Böylece tamamen vatandaşın lehine adımlar atıldı” dedi.

EK PRİM VE KAPSAM DIŞI BIRAKMA DÖNEMİ KAPANIYOR

Bağcı, düzenlemeyle sigorta şirketi değiştirilse bile hakların korunacağına vurgu yaparken, ömür boyu yenileme garantisi olan sigortalılarda hiçbir hastalığın kapsam dışı bırakılmayacağını ve hastalık gerekçesiyle ek prim alınamayacağının altını çizdi.

Öte yandan vatandaşların poliçelerini dikkatle incelemesi önem taşıyor. Teminat limitleri, muafiyetler ve istisnaların mutlaka okunması tavsiye edilirken, kapsam dışı durumlar için gerekirse ek primle teminatın genişletilmesi öneriliyor. Mevcut hastalıkların doğru ve eksiksiz beyan edilmesi, güvenilir bir acente ile çalışılması, poliçe başlangıç-bitiş tarihleri ile otomatik yenileme durumunun kontrol edilmesi de olası mağduriyetlerin önüne geçiyor.

