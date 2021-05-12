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Tanesi 35 lira! 18 saat pişiriyorlar, Sivas'ta girmediği ev yok

12.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'a özgü olarak bilinen, kuzu ve koyun kafası fırınlanarak yapılan kelle yemeği, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süsledi. Özellikle sahurda tok tutması nedeni ile tercih edilen kelle, paket sipariş ile evlere ulaştırıldı.

Tanesi 35 lira! 18 saat pişiriyorlar, Sivas'ta girmediği ev yok

Kentin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan 'kelle' yemeği Sivas'ta bu ramazanda da sofralarda yerini aldı.

Özel fırınlarda hazırlanan ve tanesi 35 TL'den müşteriyle buluşan koyun ve kuzu kellesi yüksek ısıda ve 17- 18 saatte pişirilerek balta ile kırılıp ayrıldıktan sonra, göz, dil, beyin gibi tüm organları ile iftar ve sahur sofralarına sunuluyor.

Tam kapanma sürecinde müşterilerini restoranda ağırlayamayan kentteki kelle ustaları, iftar saatine paket servisi ile kelle siparişi aldı. Yaz-kış yoğunlukla tüketilen ve tok tuttuğu bilinen kelle, bu nedenle ramazanda meraklılarının sahur tercihi oldu.

Kentte 40 senedir kelle ustalığı yapan Muammer Kantar (55), "Kelle Sivas'ın şanıdır ve bitmeyecek bir meslektir. Kelle, 7'den 70'e vitamin kaynağıdır.

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Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve tok tutuyor. Bu yüzden de Sivas'ta kelle genellikle tercih edilir ama sahurda insanlar tok kalmak için tercih ediyorlar.

İftarda da pastırma gibi tadımlık olarak tercih ediliyor. Bu sene pandemi nedeniyle siparişlerimiz evlere servis şeklinde yapıldı. Dükkana gelip alan çok fazla olmuyor ama normal günlerde talepler çok daha fazla oluyor" dedi.

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'KELLE İFTAR ÖNCESİ KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR'

Sivas'ta kellenin bir ihtiyaç olarak görüldüğünü ve her eve giren bir besin olduğunu ifade eden Kantar, "Kelle iftar öncesi kapış kapış gidiyor. Pandemi nedeniyle bu ramazan diğer senelere göre daha az geçiyor.

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Biz de kısıtlı saatlerde burada duruyoruz bu yüzden siparişlerimizde kısıtlı gerçekleşiyor ama yine de buna rağmen yoğunluk var. Kelle Sivas’ta gelenek olduğu için halk Ramazan’da iftara ve sahura, Ramazan'dan sonra da sabah 5’ten 10’a kadar kelle yemeğe alışmış bir yapısı var" diye konuştu.

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'SAHURDAN İFTARA KADAR TOK TUTUYOR'

İftar için verdiği kelle siparişini teslim alan Osman Güzey (58), "Kelle Sivas'ın olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Şimdiki nesil çok bilmese de kellenin Sivas için çok ayrı bir yeri vardır.

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Kelle ramazanda diğer günlere has daha çok tercih ediliyor. Oruçtan dolayı sanırım insanların canı daha çok istiyor ve tüketimi de çok oluyor. Kelle çok tok tutuyor. Sahurda yenince iftara kadar rahatlıkla tok tutuyor" dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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