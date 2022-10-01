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Tanesi 5 lira oldu! Yumurta fiyatları yeniden gündemde: Marketler 30’lu yumurtanın yerine…

01.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda enflasyonundaki yükseliş devam ederken, en çok etkilenen ürünlerden biri de yumurta oldu. Bir ay öncesine kadar 30'lu yumurta 58 lirayken şu an marketlerde fiyat 73 lirayı aştı. Organik yumurtanın tanesi 5 liraya kadar yükseldi. Fiyatlardaki artış vatandaşı zorlarken 30’lu paket yumurtaları küçülten marketler artık 20’li paket yumurta satmaya başladı. Yumurta fiyatları cep yakmaya devam ederken üreticiler fiyatların daha da artacağı görüşünde.

Tanesi 5 lira oldu! Yumurta fiyatları yeniden gündemde: Marketler 30’lu yumurtanın yerine…

Protein deposu yumurta özellikle son dönemde fiyatı ile gündemde. Son açıklanan verilere göre enflasyondaki yıllık artış yüzde 80 olurken, en büyük payı da gıda fiyatları alıyor. TÜİK’e göre gıda ve alkolsüz içeceklerde artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,10 oldu. Türk-İş araştırmasına göre ise gıdada enflasyon son 12 ayda yüzde 130'u aştı. Yumurta, fiyatı en çok artan gıda maddelerinden biri.

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BİR AYDA 15 LİRA ZAM

Yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttıkça geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde yüzden fazla zamlanan yumurta fiyatları son 2,5 aydır ise tutulamıyor. 30’lu orta boy beyaz yumurtanın toptan fiyatı 52,5 lirayken, büyük beyazlar 55 lira, ve daha büyükleri ise 60 liranın üzerinde. Marketlerde ise rakamlar daha da katlanıyor. Bir ay öncesine kadar 30'lu yumurta 58 lirayken şu an marketlerde fiyat 73 lirayı aştı. Fiyatlardaki artış sonrası vatandaş 30’lu yumurta alamayınca marketlerin bulduğu yöntem ise şaşırttı. 30’lu paket yumurtaları küçülten marketler artık 20’li yumurta satmaya başladı.

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ORGANİK YUMURTANIN TANESİ 5 LİRA

Organik yumurtanın ise tanesi 5 liraya dayanmış durumda. Ancak bu durum yumurtada organiklik tartışmasını da yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yumurta toptancıları, “Üreticiler 2019 yılından bu yana krizdeydi. Ancak inorganik bir yumurta yok. Ankara’nın çevre ilçelerindeki tavuk miktarı 6,5 – 7 milyon civarında. Siz bunların hepsini doğaya salıp da gezdiremezsiniz” dedi.

TOPLANAN YUMURTA SAYISI ARTTI AMA…

TÜİK verilerine göre tavuk yumurtası üretimi Temmuz’da yüzde 3,5, Ocak-Temmuz arasında ise yüzde 0,6 arttı. Bir önceki ay 1 milyar 528 milyon 58 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında yüzde 2,7 artarak 1 milyar 569 milyon 130 bin adet oldu. Ancak buna karşılık kesilen tavuk sayısı Temmuz’da yüzde 14,9, yılın ilk yedi ayında ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 13,1 arttı.

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MALİYETLERDEKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Öte yandan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 133,4 arttı. Aylık artış miktarı yüzde 1,31 oldu. Hayvan yemindeki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 145 arttı. Yıllık artışın en yüksek olduğu bir başka kalem ise enerji maliyetleri oldu. Verilere göre enerji maliyetleri de yüzde 200’ü aştı.

“FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR”

Ancak maliyetler artınca üreticiler tavuklarını kesmek zorunda kaldı. Konuya ilişkin konuşan üreticiler, arzın talebi karşılamadığını, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta
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