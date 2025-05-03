Tapu işlemlerine yüzde 200'e varan zam! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Mayıs itibarıyla bu ücretler geçerli oldu...

Resmi Gazete'de 1 Mayıs tarihinde yayımlanan karara göre, ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul satın alanların ödediği döner sermaye bedeli miktarı güncellendi. Buna göre döner sermaye bedeli 1 Mayıs itibarıyla 3 bin 549 liradan 5 bin 324 lira oldu.

YÜZDE 116 ZAM YAPILDI!

Sözcü'nün haberine göre, ikinci zam ile beraber döner sermaye bedeline gelen yıllık zam yüzde 116 oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan karar göre tüm ücretler yeniden güncellendi. Yılbaşında ise yüzde 44 zam gelmişti.

DÖNER SERMAYE BEDELİ GÜNCELLENDİ

Buna göre, 1183 lira olan tapu döner sermaye gösterge ücreti 1 Mayıs itibarıyla 1774 lira olarak belirlendi. Gösterge rakamları ise şehir merkezlerinde 3 kat; diğer yerlerde ise 2-2,5 kat olarak uygulanıyor.

Örnek vermek gerekirse İstanbul’un Maltepe, Ankara’nın Keçiören ilçesinde daire alan bir kişi, tapu harcının yanı sıra evin fiyatı ne olursa üzerine bir de 5 bin 323 lira döner sermaye bedeli ödeme zorunluluğu bulunuyor.

YILLIK ZAM YÜZDE 332'Yİ BULDU

Aynı kararla gayrimenkul satın alan yabancıların ödeyeceği döner sermaye bedeline ise yüzde 200 zam yapıldı. Yıllık zam ise yüzde 332'yi buldu. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödeyeceği döner sermaye bedellerine de 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere yüzde 200 zam yapıldı.

