Tapu Kadastro sözleşmeli personel alımı ne zaman? Tapu Kadastro personel alımı başvuru şartları neler? 426 personel alınacak

Tapu ve Kadastro sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları ve branş dağılımı kılavuzla birlikte adaylara duyuruldu. KPSS puanı ile yapılacak personel alımının detayları hızla araştırılmaya devam ediyor. Tapu Kadastro personel alımı başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, Tapu Kadastro sözleşmeli personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

TAPU KADASTRO SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için kılavuz yayımlandı. Başvurular 1 Aralık Perşembe günü başlayıp 11 Aralık Pazar günü sona erecek.

Başvurular e-devlet üzerindenTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım adımlarını takip ederek veya Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2- Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Tapu Kadastro personel alımı başvuru kılavuzuna göre 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli, 425 adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere toplam 426 personel alımı gerçekleştirilecek.



