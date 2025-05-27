Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde merak edilen 6 soru ve cevabı: Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana, Mersin…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek.
Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.
Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
AA muhabiri, Bakanlık verilerinden derlediği bilgilerle 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili merak edilenleri 6 soruda derledi.
1- 2B arazisi nedir?
2- Bu arazilerin tapu süreci kimleri kapsar?
3- 2B araziler nasıl tescil edilir?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.
4- Uygulama mevcut orman varlığına zarar verir mi, ormanları imara açık hale getirir mi?
5- Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne yapması gerekiyor?
6- Düzenlemeden en çok hangi illerdeki vatandaşlarımız yararlanacak?
Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.
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