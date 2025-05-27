FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde merak edilen 6 soru ve cevabı: Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana, Mersin…

Tapuda yeni dönem resmen başlıyor. Orman niteliğini 1981 öncesi kaybetmiş yaklaşık 100 bin hektarlık alanı kapsayan 2B arazilerinde, kullanıcıların mülkiyet sorunları yeni düzenlemeyle sona erecek. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışmaları Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin'de en yoğun şekilde yapılacak. İşte 2B arazilerinin tapu süreci ile ilgili merak edilen 6 soru 6 cevap…

Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde merak edilen 6 soru ve cevabı: Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana, Mersin…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek.

Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

AA muhabiri, Bakanlık verilerinden derlediği bilgilerle 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili merak edilenleri 6 soruda derledi.

3

1- 2B arazisi nedir?

  • 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor.

2- Bu arazilerin tapu süreci kimleri kapsar?

  • Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.

3- 2B araziler nasıl tescil edilir?

  • Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

2

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

4- Uygulama mevcut orman varlığına zarar verir mi, ormanları imara açık hale getirir mi?

  • Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.

4

5- Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne yapması gerekiyor?

  • Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

6- Düzenlemeden en çok hangi illerdeki vatandaşlarımız yararlanacak?

  • Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sanofi ve Corpal'dan PharmUp Programı kapsamında iş birliğiSanofi ve Corpal'dan PharmUp Programı kapsamında iş birliği
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor

Anahtar Kelimeler:
tapu arazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Otel fiyatları cep yakınca vatandaşın tercihi başka oldu!

Otel fiyatları cep yakınca vatandaşın tercihi başka oldu!

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

Zenginler altınlarını saklayacak yeni yol buldu!

Zenginler altınlarını saklayacak yeni yol buldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.