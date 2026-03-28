FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tapuda 30 milyon lira üstü işlemde dikkat! Avukat şartı devreye giriyor

Tapuda yüksek bedelli alım-satımlarda hukuki güvenliği sağlamak için yeni bir adım atıldı. Tapuda 30 milyon liranın üzerindeki tüm işlemlerde tarafların avukatla temsil edilmesi zorunlu olacak. Bu tutardaki işlemler, lüks konut, rezidans, ticari gayrimenkul gibi segmentlerde yoğunlaşıyor. Düzenleme yalnızca avukatlara yeni iş alanı yaratmayacak, yüksek tutarlı işlemlerde güvenliği artırmak ve kayıt dışılığın önüne geçmek de hedefleniyor.

Cansu Çamcı

Tapuda avukat zorunluluğunda işlem tutarı belli oldu. 30 milyon lira üstü işlemlerde her iki taraf için de avukat zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tapuda yapılan 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" diye konuştu.

EK GELİR SAĞLAYACAK

Avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, 209 bin avukatın bulunduğunu söyledi.

Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, “Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda hissedebileceği, onlara da fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek” dedi.

HANGİ KONUTLARI KAPSAR?

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı 4 milyon 544 bin lira seviyesinde. Türkiye genelinde en yüksek fiyat 7 milyon 668 bin lira ile Muğla’da hesaplanıyor. İstanbul’da bu rakam 7 milyon 410 bine yükselirken, İzmir’de 4 milyon 954 bin lira, Ankara’da 4 milyon 128 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Özetle, normal bir apartman dairesi alım satımında bu zorunluluk devrede olmayacak. 30 milyon lira ve üzeri fiyatlar, büyükşehirlerde lüks konutları, rezidansları, müstakil konutları, büyük arsaları ve ticari gayrimenkulleri kapsar. Bu tablo, avukat zorunluluğunun belli bir segmentte yoğunlaşacağını gösteriyor.

Uzmanlara göre, düzenlemenin temel amacı yalnızca avukatlara iş alanı yaratmak değil. Aynı zamanda yüksek tutarlı işlemlerde güvenliği artırmak ve kayıt dışı uygulamaların önüne geçmek de hedefleniyor. Avukat bulunan işlemlerde, tapu sürecinde hukuki denetim artacak, taraflar arasındaki güven sorunu da azalacak. Böylece tapu devri öncesi ödeme anlaşmazlıkları da çözülmüş olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet'ten kontrol etmeyen yandı! Hastane randevusundaki gizli tuzake-Devlet'ten kontrol etmeyen yandı! Hastane randevusundaki gizli tuzak
Enerji piyasalarında sular durulmuyor: Brent petrol fırladıEnerji piyasalarında sular durulmuyor: Brent petrol fırladı

Anahtar Kelimeler:
Avukat Hukuk tapu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.