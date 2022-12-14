Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı! Kimlik Doğrulama Sistemi nasıl işleyecek? Vatandaşlara önemli uyarı

Tapu müdürlüklerinde yeni bir dönem başladı Pilot uygulamaları yapılan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) tüm Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Yeni sistemle birlikte artık yeni kimliklerde bulunan parmak izi, biyometrik vesikalık fotoğraf gibi birçok bilgi karşılaştırılabiliyor.

Türkiye genelindeki tapu müdürlüklerinde uygulamaya geçilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan kouyla ilgili uzman Özkan Aydemir, elektronik kimlik doğrulama sisteminin, tapu müdürlüklerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmesi ve işlemlerin kolaylaştırması adına sektörün beklediği bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Aydemir, tapu işlemlerindeki dijital değişimlerin her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Özkan Aydemir, “Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazına benzer cihaza takıyor, parmak izleri ile sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistem üzerinden teyit ediliyor ve işlem hızlıca ve en önemlisi güvenli şekilde gerçekleşiyor. Bu uygulamanın pilot olmaktan çıkıp Türkiye geneline yayılmış olması bizleri oldukça mutlu etti. Gayrimenkul sektörü temsilcileri olarak bizler, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde, yaşanabilecek pek çok mağduriyetin ve dolandırıcılık hadisesinin önüne geçileceği kanaatindeyiz” diye konuştu.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI GELDİ

Vatandaşları, tapudaki işlemlerin güvenliği açısından yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla işlem yapmaları konusunda uyaran Özkan Aydemir, “Eski kimliklerle de işlemler diğer yandan sürüyor. Fakat biz işlemlerin hem güvenliği hem de hızlıca çözümü için çipli kimlik kartı kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Malum dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor ve biz de artık buna ayak uydurmalıyız. Bu noktada güzel bir gelişme sektörümüz açısından ve bu gibi gelişmelerin daha da artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

