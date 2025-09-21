FİNANS

Tapusunu almak isteyene büyük fırsat: Dev indirimden yararlanabiliyor! TOKİ'den peşin ödeyene yüzde 25 indirim kampanyası

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ), yüzde 25 indirim imkânı geliyor. Yarın başlayacak olan uygulama ile borçlarını erken ödeyerek tapularına kavuşmak isteyen vatandaşlar büyük indirimden faydalanabilecek. TOKİ 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya ile hak sahiplerine büyük fırsat sunuluyor. İşte kampanyanın detayları:

Çiğdem Sevinç

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borçlarını erken ödemek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan kampanya kapsamında, indirim uygulaması yarın (22 Eylül) başlayacak ve 17 Ekim’e kadar devam edecek. TOKİ’nin indirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahipleri, borçlarının tamamını peşin ödeyerek yüzde 25 indirimden doğrudan yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayanlara ise kısmi ödeme imkânı tanınıyor. Bu kapsamda, kalan borcun en az yüzde 25’i peşin ödenirse, ödenen kısım üzerinden yüzde 25 indirim yapılacak.

PEŞİN ÖDEME İÇİN ÖZEL KREDİ İMKANI

Öte yandan başvuru esnasında peşin ödeme için nakdi olmayan hak sahiplerine TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankaların kampanyaya özel sunacağı kredi imkânlarından da faydalanabilecek. Yaklaşık 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısını kapsayan kampanya, ailelerle birlikte bir milyon vatandaşı ilgilendiren kampanyadan bakanlık verilerine göre yararlanabilecek hak sahiplerinin kapatabileceği toplam borç büyüklüğü 110,6 milyar lira olarak öngörülüyor. Uygulama sayesinde hem vatandaşın borcu hafifleyecek hem de TOKİ yeni projeler için kaynak sağlayacak.

GEÇMİŞ TAKSİT BORCU OLMAYACAK

Kampanyadan yararlanabilmek için satış ve geri ödemelerin 2024 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla cari taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca kalan taksit süresinin 12 aydan fazla olması gerekiyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde başvuru sırasında site yönetiminden “borcu yoktur” yazısı ve belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge ibraz edilecek.

Borcunu tamamen ödeyen hak sahipleri tapularını hemen alabilecek. TOKİ geri ödemelerinde taksitler, her yıl açıklanan endeks oranlarına (enflasyon) göre güncelleniyor. En son açıklanan endekste bu oran yüzde 16,67 olarak belirlenmişti.

