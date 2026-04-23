Tarih verildi: Taksilerde yeni dönem! Taksicilerden tepkiler gecikmedi

Sabah'ta yer alan habere göre, taksi sektörünü doğrudan ilgilendiren yeni vergi bir düzenlemesi yolda. Bu kapsam Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Taksi Mali Cihazı"na ilişkin teknik kılavuzunu yayımladı. Yeni sistemle birlikte taksilerde her yolculuk sonunda otomatik fiş düzenlenecek ve bu veriler anlık olarak Bakanlığa iletilecek.

Yeni uygulamayla taksiye binen yolcular, seyahat bitiminde otomatik olarak oluşturulan ve yüzde 20 KDV içeren fişi alacak. Sistem, taksimetre ile entegre çalışacak ve her işlem dijital olarak kayıt altına alınacak. Üretilecek cihazların mali hafıza, GPS, güvenlik sertifikaları ve ödeme sistemleri gibi birçok teknik altyapıya sahip olması zorunlu olacak.

2026'YA KADAR ZORUNLU KULLANIM BAŞLIYOR

Düzenlemeye göre, ticari taksi faaliyeti yürüten tüm mükellefler (basit usul dahil) 1 Eylül 2026'ya kadar onaylı Taksi Mali Cihazı kullanmak zorunda olacak. Bu tarihe kadar cihazı kullanmayan taksiler faaliyetlerine devam edemeyecek.

Yeni sistemde ayrıca, taksi işletmecilerinin cihazları yalnızca Bakanlık onaylı üreticilerden temin etmesi gerekecek. Yeni kurulan taksiler veya değiştirilen taksimetreler için de 30 gün içinde sisteme geçiş zorunlu olacak.

KARTLA ÖDEME VE ANLIK VERGİ TAKİBİ

Düzenleme kapsamında taksicilerin, cihazla entegre banka veya ödeme kuruluşlarıyla anlaşma yapması da zorunlu hale geliyor. Böylece yolcular kartla ödeme yapabilecek ve işlemler otomatik olarak kayıt altına alınacak.

TAKSİCİLERİN 'VERGİ YÜKÜ' TEPKİSİ

Yeni sistemle birlikte taksicilerin yüzde 20 KDV'nin yanı sıra gelir vergisi, stopaj ve geçici vergi gibi kalemlerle birlikte toplamda kazancın yüzde 40-50'sine varan bir vergi yüküyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri ise yüksek maliyetler nedeniyle yüzde 1,5 oranında sabit vergi talep ediyor. Artan yakıt, araç, bakım ve sigorta giderlerinin taksiciler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

TAKSİ SAHİPLERİ VE ŞOFÖRLER DİKKAT: YENİ SORUMLULUKLAR YOLDA

Yeni düzenleme ile birlikte taksi şoförleri ve plaka sahiplerinin vergi mükellefiyeti açısından daha net sorumluluklar taşıması bekleniyor.

Özellikle kiralama yoluyla çalışan sistemde, vergi yükümlülüğünün nasıl paylaşılacağı konusunda belirsizlikler dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre yeni sistem, kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı hedeflese de sektörün mevcut yapısı nedeniyle uygulamada bazı uyum sorunları yaşanabilir.