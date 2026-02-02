FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tarihi hamam kültürü son yıllarda İstanbul ekonomisine katkı sağlıyor!

Son zamanlarda Geleneksel Türk Hamamına olan ilgi giderek artıyor. Hamamlar ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Tarihi hamam kültürü son yıllarda İstanbul ekonomisine katkı sağlıyor!

Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna ve Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tahsin Kalyon, tarihi ve modern hamamların artan müşteri yoğunluğunun sektörün ekonomiye katkısını güçlendirdiğini söyledi.

TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİ

Hamam şifadır anlayışıyla özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde tercih edilen hamamlara yalnızca Türkler gitmiyor. İstanbul Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna ve Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tahsin Kalyon, İstanbul’a gelen turistlerin "hamam şifadır" kültüründen dolayı hamamları merak ettiğini belirterek, "Hamamdaki keseyi, masajı, Osmanlı’dan kalan kültürümüzün vermiş olduğu göbek taşındaki keseyi merak edip yaptırıyorlar. Bu da hem ülkemize hem şehrimize önemli bir gelir kaynağı oluşmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi hamam kültürü son yıllarda İstanbul ekonomisine katkı sağlıyor! 1

Hamamları tercih eden özellikle Yunanistan, Hollanda, Çin ve Almanya’dan gelen turistler yoğunlukta. Özellikle Çinli turistlerin yıkanma kültürü, göbek taşı ve köpüklü keseyi merak ettikleri için sürekli müşterileri olduğunu aktarıldı.

KIŞIN İLGİ ARTIYOR

Yazın havaların sıcak olmasıyla insanların hamama gelme ihtiyacının azaldığını belirten Kalyon, "Kışla birlikte havaların soğuması sonucunda grip, nezle, bel ağrısı, üşütme gibi rahatsızlıklardan dolayı insanların hamama gelmesi daha da artış gösteriyor. Hamam şifadır felsefesiyle kışın yüzde 60-70 oranında sektörümüzde müşteri sayısında bir artış yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek! Valiler el sıkıştı3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek! Valiler el sıkıştı
Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar!Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hamam türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.