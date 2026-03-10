FİNANS

Tarihi zirveyi gören petrol fiyatları Trump'ın konuşmasından sonra sert düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının 10. gününde yaptığı açıklama sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla 2022 yılından sonraki en yüksek seviyeye ulaşarak tarihi zirvesini gören petrol fiyatlarının geleceği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Tarihi zirveyi gören petrol fiyatları Trump'ın konuşmasından sonra sert düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürütülen savaşın büyük ölçüde tamamlandığını ve çatışmanın yakında sona erebileceğini söylemesinin ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Tarihi zirveyi gören petrol fiyatları Trump ın konuşmasından sonra sert düşüşe geçti 1

TRUMP İRAN'LA İLGİLİ KONUŞTU PETROL FİYATLARI ÇAKILDI

Trump, Pazartesi günü CBS News'e telefonla verdiği röportajda İran'a karşı yürütülen askeri operasyonun büyük ölçüde tamamlandığını belirterek çatışmanın beklenenden daha kısa sürede sona erebileceği mesajını verdi.

Trump, "Bence savaş büyük ölçüde sona erdi" ifadelerini kullanarak askeri operasyonun başlangıçta öngörülen dört ila beş haftalık takvimin oldukça ilerisinde ilerlediğini söyledi. İran’ın askeri kapasitesine değinen Trump, "Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri de yok" değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi zirveyi gören petrol fiyatları Trump ın konuşmasından sonra sert düşüşe geçti 2

SON GÜNLERDE TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Trump'ın açıklamalarının ardından enerji piyasalarında satışlar hızlandı. ABD ham petrolü fiyatları gün içinde yaklaşık 88 dolara kadar geriledi.

Öte yandan petrol piyasasında son günlerde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşanıyordu. İran ile yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle hafta sonu işlemlerinde petrol fiyatları varil başına 118 doların üzerine kadar yükselmişti.

Kaynak: AA

