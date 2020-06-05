FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasını başlatması ile birlikte konut fiyatları bir anda arttı. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, konut fiyatlarındaki ciddi artışa ilişkin birçok şikayet aldıklarını belirterek, "Fırsatçılık yapan, karaborsacılık yapan veya açgözlülük yapanların eninde sonunda hukuk yakasına yapışır" dedi.

Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını açıklarken, başvurular da başladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64’e, ikinci elde 0.74’a çekilirken, 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı sunuldu. Faiz oranlarının düşmesini fırsat bilen gayrimenkul sahipleri de konut fiyatlarına zam yaptı. Bazı konutlarda yüzde 30'lara varan artış oldu. Birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada konut fiyatlarındaki fahiş artışa tepki gösteren kullanıcılar, denetim yapılmasını istedi. Birçok kişi de Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) başta olmak üzere çeşitli kurumlara başvurarak şikayette bulundu.

'FIRSATÇILIK YAPMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

KDK Başkanı Şeref Malkoç, salgın sürecinde ekonomik sıkıntıların çözümü için kamu bankalarının ve devleti yönetenlerin ciddi önlemler aldığını söyleyerek, "Takip ettiğimiz kadarıyla ev almak isteyene, araç almak isteyene, evinin eşyalarını yenilemek isteyene veya tatile çıkmak isteyen veya işletmesini daha iyi çalıştırmak isteyenlere son derece uygun şartlarda maddi destek sağlıyorlar. Bu güzelliği yaşarken bir taraftan da bir bakıyorsunuz ev fiyatları, araç fiyatları veya benzeri eşya fiyatları bir hayli yükselmiş. Fırsatçılık yapmaya çalışanlar var. Bunların sayıları çok fazla değil; ama iyilik gibi kötülük de bulaşıcı. Biri diğerine bakıyor, 'bu yaptı bende yapayım' diye gereksiz yere fiyat artışına sebep oluyor. Bu tamahkârlıktır, bu açgözlülüktür, bu karaborsacılıktır. Şunu açıkça ifade edeyim ki; bu toplum açgözlülüğe, tamahkârlığa, fırsatçılığa hiçbir zaman imkân vermez" dedi.

'YASAL YOLLARDAN ŞİKAYET ETSİNLER'

Başdenetçi Malkoç, KDK'ya bu noktada şikâyetlerin geldiğini; ancak kurum olarak idarenin işleyişini denetlediklerini, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki bu alışverişi denetleme imkânlarının olmadığını aktardı. Başdenetçi Malkoç, "Şunu tecrübeyle biliyoruz ki fırsatçılık yapan, karaborsacılık yapan veya açgözlülük yapanların eninde sonunda hukuk yakasına yapışır. Dolayısıyla bir müddet sonra o yaptığından pişman olur. Bu kadar kredi bollaştı insanımıza imkân tanındı, 'ben 10 kuruşluk malımı nasıl 20 kuruşa satarım' diye hesap edenler bugün öyle düşünebilirler; ama yarın akılları başlarına geldiğinde pişman olacakları işleri yapmasınlar. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk mekanizmaları işliyor. Eninde sonunda bunun hesabını verirler" diye konuştu.

Vatandaşlara da önemli görev düştüğünü anlatan Malkoç, "Bu fırsatçıları yasal yollardan şikâyet etsinler. Bununla ilgili birçok kamu kurumu var veya bize müracaat ettiklerinde biz gerektiğinde savcılıklara göndeririz veya o kurumlara göndeririz. Bu konuda toplumun duyarlılığına ihtiyacımız var. Biz eğer duyarlı, sorumlu vatandaş, yurttaş olursak fırsatçılar istediklerine ulaşamazlar" ifadelerini kullandı.

'FİYAT ARTIŞI OLMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan da bankaların konut kredilerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimini gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, "Vatandaşın bu pandemi dolayısıyla beklettiği alımların üstüne bu indirim gelince vatandaş yoğun bir şekilde gayrimenkul talebi oluşturmaya başladı. Zaman zaman 1’inci el konutlarda şikayetler bize ulaşıyor; ama çok uzun zamandır fiyatlar yerinde duruyordu. Şimdi bu faiz oranlarıyla doğal olarak fiyatlarda biraz artış olacak. Olmaması için biz elimizden gelen mücadeleyi ediyoruz. Vatandaşı bu anlamda bilgilendirerek, 'sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışın, onlar gayrimenkulün gerçek fiyatını tespit etsinler, yanılmayın' diyoruz" dedi.

'BAZI YERLERDE KANTARIN TOPUZU KAÇIYOR'

Gayrimenkul Danışmanı Atilla Özer de 2019-2020 Nisan aylarının kıyaslandığında konut satışlarının Türkiye genelinde büyük illerde yüzde 55 geriye gittiğini, bunun pandeminin getirdiği bir sonuç olduğunu ifade etti. Danışman Özer, "Devlet tabiri caizse kesenin ağzını açmış durumda. Bunları değerlendirmek lazım, bunu iyi bir fırsat olarak görüyorum. Buna bağlı olarak konut fiyatlarında yüzde 10-20 arası bir artış görüyoruz. Aslında bakarsanız bu doğru orantılı. Ama bazı yerlerde kantarın topuzu kaçıyor olabilir. Bazı mülk sahipleri fiyatlarını daha yukarıda belirlemiş olabilir; ama uzun süredir de üzerine koyulmayan ertelenmiş bir fiyat yüklemesi de vardı. Ancak bu aralar telefonlarımız çok çalıyor, 'eski ilanlarda fiyat buydu şu anda bu oldu' diyenler var. Bazen olması gerekenin üzerinde fiyat artışları olabiliyor. Bazısı bunu normal karşılıyor. Sonuçta alıcıyla satıcı arasında bir ortak nokta bulunuyor" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatırım fonu alacaklar dikkat!Yatırım fonu alacaklar dikkat!
Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde
Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Darphane yeniden başladı

Darphane yeniden başladı

'2023'e kadar toparlanamayacak'

'2023'e kadar toparlanamayacak'

Dikkat! Emekli maaşınıza bloke ya da ipotek koyulmasın

Dikkat! Emekli maaşınıza bloke ya da ipotek koyulmasın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşıt kredisine başvurular bugün başladı (İşte örnek ödeme tablosu)

Taşıt kredisine başvurular başladı

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Altın fiyatları 5 Haziran: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın inişli-çıkışlı: Gram ve çeyrek şu anda...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (5 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Dolarda dalgalanma sürüyor: Bu sabah...

Moody's'den havacılık sektörüyle ilgili kötü haber: 2023'e kadar toparlanamayacak

'2023'e kadar toparlanamayacak'

Emlak Konut GYO’dan büyük fırsat: Yüzde 5 peşinatla ev sahibi olun, ödemeye 3. yılda başlayın

Emlak Konut GYO’dan büyük fırsat: Yüzde 5 peşinatla ev sahibi olun, ödemeye 3. yılda başlayın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.