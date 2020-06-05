Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını açıklarken, başvurular da başladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64’e, ikinci elde 0.74’a çekilirken, 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı sunuldu. Faiz oranlarının düşmesini fırsat bilen gayrimenkul sahipleri de konut fiyatlarına zam yaptı. Bazı konutlarda yüzde 30'lara varan artış oldu. Birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada konut fiyatlarındaki fahiş artışa tepki gösteren kullanıcılar, denetim yapılmasını istedi. Birçok kişi de Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) başta olmak üzere çeşitli kurumlara başvurarak şikayette bulundu. 'FIRSATÇILIK YAPMAYA ÇALIŞANLAR VAR' KDK Başkanı Şeref Malkoç, salgın sürecinde ekonomik sıkıntıların çözümü için kamu bankalarının ve devleti yönetenlerin ciddi önlemler aldığını söyleyerek, "Takip ettiğimiz kadarıyla ev almak isteyene, araç almak isteyene, evinin eşyalarını yenilemek isteyene veya tatile çıkmak isteyen veya işletmesini daha iyi çalıştırmak isteyenlere son derece uygun şartlarda maddi destek sağlıyorlar. Bu güzelliği yaşarken bir taraftan da bir bakıyorsunuz ev fiyatları, araç fiyatları veya benzeri eşya fiyatları bir hayli yükselmiş. Fırsatçılık yapmaya çalışanlar var. Bunların sayıları çok fazla değil; ama iyilik gibi kötülük de bulaşıcı. Biri diğerine bakıyor, 'bu yaptı bende yapayım' diye gereksiz yere fiyat artışına sebep oluyor. Bu tamahkârlıktır, bu açgözlülüktür, bu karaborsacılıktır. Şunu açıkça ifade edeyim ki; bu toplum açgözlülüğe, tamahkârlığa, fırsatçılığa hiçbir zaman imkân vermez" dedi.

'YASAL YOLLARDAN ŞİKAYET ETSİNLER' Başdenetçi Malkoç, KDK'ya bu noktada şikâyetlerin geldiğini; ancak kurum olarak idarenin işleyişini denetlediklerini, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki bu alışverişi denetleme imkânlarının olmadığını aktardı. Başdenetçi Malkoç, "Şunu tecrübeyle biliyoruz ki fırsatçılık yapan, karaborsacılık yapan veya açgözlülük yapanların eninde sonunda hukuk yakasına yapışır. Dolayısıyla bir müddet sonra o yaptığından pişman olur. Bu kadar kredi bollaştı insanımıza imkân tanındı, 'ben 10 kuruşluk malımı nasıl 20 kuruşa satarım' diye hesap edenler bugün öyle düşünebilirler; ama yarın akılları başlarına geldiğinde pişman olacakları işleri yapmasınlar. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk mekanizmaları işliyor. Eninde sonunda bunun hesabını verirler" diye konuştu. Vatandaşlara da önemli görev düştüğünü anlatan Malkoç, "Bu fırsatçıları yasal yollardan şikâyet etsinler. Bununla ilgili birçok kamu kurumu var veya bize müracaat ettiklerinde biz gerektiğinde savcılıklara göndeririz veya o kurumlara göndeririz. Bu konuda toplumun duyarlılığına ihtiyacımız var. Biz eğer duyarlı, sorumlu vatandaş, yurttaş olursak fırsatçılar istediklerine ulaşamazlar" ifadelerini kullandı.