Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, düzenlediği basın toplantısı ile TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, tarım alanı ile ilgili teklife yeni düzenlemeler ekleneceğini açıkladı.

Kılıç, 221 sıra sayılı kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşmelerinin başladığını belirterek, "Birinci bölümü bitti. 2'nci bölümü ile ilgili alakalı görüşmelere de bugün başlayacağız. Bir sıkıntı olmazsa bugün veya en geç yarın bitirmeyi planlıyoruz. Bunun içerisinde gıda, tarım ve orman alanındaki bazı değişiklikler öngörüyor. Birinci kısım 16 maddeydi, bitti. 35 madde toplamı bugün ya da yarın inşallah bitireceğiz. Burada teklifte daha önce birçok kez açıkladığımız bazı alanlarla alakalı sorular hala gelmeye devam ediyor. Bu kanunla alakalı bazı değişiklikler öngördük. Bu değişiklikleri Genel Kurul’da teklife önerge ile ekleyeceğiz” dedi.

'YENİ DÜZENLEMELERLE ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Tarım arazilerini izinsiz, ruhsatsız kullanarak rant elde edenlerin sonradan ortadan kaybolduğunu ve bu kişilere ulaşılamadığını vurgulayan Kılıç, yapılacak düzenleme ile bunların önüne geçileceğini aktardı. Kılıç, "Tarım arazilerinin izinsiz ruhsatsız hiçbir hukuka uymayacak şekilde tarım arazilerinin dışarı çıkarılmasıyla alakalı süreçle ilgili şöyle bir gelişme oldu. Genel Kurul'da bunu teklif edeceğiz. Sanıyorum muhalefet partilerinin de olumlu desteğini alacak, o da şudur. Biz şu anda 'hobi bahçeciliği' dediğimiz alanda valilikler resen tespitlere başladılar. Ve umduğumuzdan da çok sayıda bu şekilde tarım arazilerine bu yapıların yapılmış olduğunu gördük. Ama şu anda resen tespitlerde sadece üzerinde bulunanların tespit edilebildiği, oysa geriye dönük bir inceleme ve araştırma yaptığınızda aslında bunlardan, tespit ettiğimizden daha ziyade bu yolu açanlar ve bu alandan büyük rant elde edenlerin tespitini yapamıyoruz. Ve kanunda bununla alakalı herhangi bir yaptırım öngörülmemiş idi. Şimdi, teklife koyacağımız yeni düzenlemelerle bunun önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.