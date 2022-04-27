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Tarım Bakanlığı'ndan dikkat çeken karar! Genetiği değiştirilmiş hayvan yemine onay verdi

27.04.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genetiği değiştirilmiş mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ürünlerin belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılacağı ifade edilirken, kararın yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Tarım Bakanlığı'ndan dikkat çeken karar! Genetiği değiştirilmiş hayvan yemine onay verdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı. Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

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10 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

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RİSK TEŞKİL ETMEYEN MADDE İLE YEM ÜRETİLECEK

Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, yem güvenirliği açısından risk teşkil etmeyen, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak fitaz enziminin belirli hususlara uyulması şartıyla yem amaçlı üretimine de karar verdi.

REKABET KURUMU'NDA YEM ÜRETİCİLERİNE CEZA

Öte yandan Rekabet Kurumu'nun yem firmalarının anlaşma ve/veya uyumlu eylemde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturması tamamlandı. Buna göre 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verildi.

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