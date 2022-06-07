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Tarım için yeni genelge! Resmi Gazete’den duyuruldu: Bozkır alanları...

07.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliği etkilerine karşı bozkır alanlarında sürdürülebilir, ekonomik bir tarımsal üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karara ilişkin sözlerinin yer aldığı Resmi Gazete’de, “Strateji belgesinin uygulanma sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

Tarım için yeni genelge! Resmi Gazete’den duyuruldu: Bozkır alanları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi’ne ilişkin genelge yayımladı. Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, küresel ölçekte iklim değişikliğinin bütün sektörler gibi tarımı da etkilediğine dikkati çekti.

Sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri nedeniyle doğal kaynaklar ve biyolojik yaşamın zayıfladığını belirten Erdoğan, iklim değişikliğinin etkileriyle tarımsal verimliliğin de azaldığını bildirdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum sağlanması için mali-etkin bir yaklaşım olan ve doğa temelli bir çözüm stratejisi olarak biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kullanılmasını ifade eden ‘Ekosistem Tabanlı Uyum’un önerildiğini vurguladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi’ne ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarımsal Uygulamalar Projesi' yürütülerek iklim değişikliği etkilerine karşı bozkır alanlarında sürdürülebilir, ekonomik bir tarımsal üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik 'Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi (2022-2036)' hazırlanmıştır. Mezkur strateji belgesi, Tarım Orman Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Strateji belgesinin uygulanma sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim."


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