TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ EKİM 2023: 16 Ekim-2 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Markette hangi ürünler indirimde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısı sonrası Tarım Kredi Marketlerde birçok ürünün fiyatı aşağı çekildi. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatlar değişti. Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi ve detaylar haberimizde...

TARIM KREDİ MARKETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI MI?

Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ (16 EKİM - 2 KASIM 2023)









