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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ EKİM 2023: 16 Ekim-2 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Markette hangi ürünler indirimde?

16.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünlerin indirimde olduğu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası bugün itibarıyla başladı. Birçok kişi internette, "Tarım Kredi Marketlerde indirimli ürünler neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ EKİM 2023: 16 Ekim-2 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Markette hangi ürünler indirimde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısı sonrası Tarım Kredi Marketlerde birçok ürünün fiyatı aşağı çekildi. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatlar değişti. Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi ve detaylar haberimizde...

Tarım Kredi Kooperatif

TARIM KREDİ MARKETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI MI?

Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.

Tarım Kredi Market

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ (16 EKİM - 2 KASIM 2023)

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Anahtar Kelimeler:
tarım kredi kooperatifi market

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