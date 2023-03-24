Tarım Kredi Kooperatif Market'te ramazan bereketi! 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 1 kg pirinç 29,90 TL, 300 gram hurma 16,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te ramazan bereketiyle indirimler 15 Mart'ta başladı. Uygun fiyat avantajıyla satışların devam ettiği Tarım Kredi Market'te yağdan una, toz şekerden pirince ve tatlı çeşitlerine kadar birçok ürünler indirim fırsatı var. İndirimli ürünler 29 Mart'a kadar raflardaki yerini alacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesinin tamamı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE RAMAZAN BEREKETİ!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 1 kg pirinç 29,90 TL, 300 gram hurma 16,90 TL, 1 kg kırmızı mercimek 21,90 TL, 5 kg toz şeker 105,00 TL, 1 kg pilavlıl bulgur 15,25 TL ve 1 kg nohut 29,50 TL'den satışa sunuldu.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI ŞÖYLE;





