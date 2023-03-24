FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım Kredi Kooperatif Market'te ramazan bereketi! 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 1 kg pirinç 29,90 TL, 300 gram hurma 16,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te ramazan bereketi! 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 1 kg pirinç 29,90 TL, 300 gram hurma 16,90 TL!

24.03.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde ramazan indirimi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli ürünler 29 Mart'a kadar raflardaki yerini alacak. Tarım Kredi Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den, 1 kg pirinç 29,90 TL'den ve 300 gram hurma 16,90 TL'den satışa çıkarıldı. İşte aktüel ürünler listesinin tamamı...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te ramazan bereketi! 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 1 kg pirinç 29,90 TL, 300 gram hurma 16,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te ramazan bereketiyle indirimler 15 Mart'ta başladı. Uygun fiyat avantajıyla satışların devam ettiği Tarım Kredi Market'te yağdan una, toz şekerden pirince ve tatlı çeşitlerine kadar birçok ürünler indirim fırsatı var. İndirimli ürünler 29 Mart'a kadar raflardaki yerini alacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesinin tamamı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE RAMAZAN BEREKETİ!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 1 kg pirinç 29,90 TL, 300 gram hurma 16,90 TL, 1 kg kırmızı mercimek 21,90 TL, 5 kg toz şeker 105,00 TL, 1 kg pilavlıl bulgur 15,25 TL ve 1 kg nohut 29,50 TL'den satışa sunuldu.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI ŞÖYLE;

Tarım Kredi Kooperatif Market 1

Tarım Kredi Kooperatif Market 2

Tarım Kredi Kooperatif Market 3

Tarım Kredi Kooperatif Market 15

Tarım Kredi Kooperatif Market 14

Tarım Kredi Kooperatif Market 13

Tarım Kredi Kooperatif Market 12

Tarım Kredi Kooperatif Market 11

Tarım Kredi Kooperatif Market 10

Tarım Kredi Kooperatif Market 9

Tarım Kredi Kooperatif Market 8

Tarım Kredi Kooperatif Market 7

Tarım Kredi Kooperatif Market 6

Tarım Kredi Kooperatif Market 5

Tarım Kredi Kooperatif Market 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...
En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!
Gören de duyan da inanamıyor! Aylık 7 milyon TL kira isteniyor... Gören de duyan da inanamıyor! Aylık 7 milyon TL kira isteniyor...
Anahtar Kelimeler:
tarım kredi kooperatifi fiyat listesi

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Depremzede vatandaşın Erdoğan’a anlattığı iddialar tepki çekti! CHP’den yanıt geldi

Depremzede vatandaşın Erdoğan’a anlattığı iddialar tepki çekti! CHP’den yanıt geldi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacak

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Gram altında tarihi rekor! Çarpıcı yorum! 'Önce 1450 TL sonra...'

Gram altında tarihi rekor! Çarpıcı yorum! 'Önce 1450 TL sonra...'

Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...

Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.