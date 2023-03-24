Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları sabitlenen ürünler neler? Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı için flaş bir karar alındı. Yapılan açıklamaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde temel gıda ve temizliğe ilişkin yaklaşık 900 ürün çeşidinde fiyatlar sabitlendi. İşte fiyatları sabitlenen Tarım Kredi Kooperatifleri marketindeki ürünler...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ'NDE HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI SABİTLENDİ?

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunca satışı süren pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacağı açıklandı.