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Tarım Kredi Kooperatif Market'te yeni yıl İNDİRİMİ! Pekin ördeği kg fiyatı 136,90 TL, tavuk kg fiyatı 32,00 TL!

23.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'te yeni yıl indirimi başladı. Yılbaşında güzel bir sofra kurmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bu indirimde yok yok. 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak bu fiyatlara yetişen alacak. Tarım Kredi Market'te Pekin ördeği kg fiyatı 136,90 TL'den, tavuk kg fiyatı 32,00 TL'den satışta....

Tarım Kredi Kooperatif Market'te yeni yıl İNDİRİMİ! Pekin ördeği kg fiyatı 136,90 TL, tavuk kg fiyatı 32,00 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni yıl aktüel ürünler listesi yayınlandı. 16-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu fiyatlar yine çok konuşulacak. Yeni yıl için güzel bir sofra kurmayı planlayanlar tüm ihtiyaçlarını Tarım Kredi Kooperatif Market'ten alabilecekler. İşte aralık ayı Tarım Kredi Market indirim kataloğunun tamamı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE YENİ YIL İNDİRİMİ!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te yeni yıl indirimi başladı. Pekin ördeği kg fiyatı 136,90 TL'den, tavuk kg fiyatı 32,00 TL'den, Pek Food pizza çeşitleri 39,90 TL'den, Toblerone sütlü çikolata 23,90 TL'den, Dimes nektar içeçekler 16,90 TL'den, 300 gram TK karışık kuruyemiş 49,90 TL'den ve 1 kg TK kabuklu ceviz 66,90 TL'den satışa sunuldu.

İŞTE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ:

tk 1

tk 2

tk 3

tk 4

tk 5

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