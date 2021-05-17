Tarım-ÜFE aylık yüzde 0,79 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’ de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,80 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,02 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,64 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 52,67 TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 38,73 ile lifli bitkiler, yüzde 28,38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 6,92 ile çeltik ve yüzde 14,10 ile yağlı meyveler oldu.