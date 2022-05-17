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Tarım ÜFE'de aylık ve yıllık bazda yeni rekor

17.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-ÜFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 72,29 oranında arttı. Böylece endeks, aylık ve yıllık bazda yeni bir rekora imza attı.

Tarım ÜFE'de aylık ve yıllık bazda yeni rekor

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 17,76 artarken, yıllık bazda yüzde 118,53 yükseldi. Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 72,29 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 45,26 artış gerçekleşti. Böylece Endeks, aylık ve yıllık bazda kendi rekorunu egale etti.

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Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,12, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde %18,10 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 21,03 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,52, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 8,41, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 27,66 artış gerçekleşti.

EN FAZLA YILLIK ARTIŞ LİFLİ BİTKİLERDE

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,82 ile turunçgiller ve yüzde 45,18 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 295,72 ile lifli bitkiler, yüzde 248,33 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 135,01 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 4,95 ile turunçgiller ve yüzde 5,60 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 61,29 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 42,69 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,11 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 77 maddeden, 14 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 12 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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