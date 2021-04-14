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Tarım-ÜFE yıllık yüzde 22,06, aylık yüzde 2,52 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2021 10:44 | Son Güncelleme

Tarım-ÜFE, mart ayında yıllık yüzde 22,06, aylık yüzde 2,52 arttı.

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 22,06, aylık yüzde 2,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Mart ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’ de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,68 artış gerçekleşti.

TARIM-ÜFE YILLIK VE AYLIK OLARAK ARTTI

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,93, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,72 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,27, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,93 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 38,68 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 38,65 ile turunçgiller ve yüzde 30,62 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yıla göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 1,15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,41 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 14,98 ile yağlı meyveler ve yüzde 15,60 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

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Aylık en fazla artış yüzde 7,95 ile turunçgiller alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,41 ile lifli bitkiler, yüzde 1,63 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 1,34 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 19,98 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,21 ile çeltik, yüzde 2,37 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 1,23 ile yağlı meyveler oldu.

Mart 2021’de, endekste kapsanan 81 maddeden, 26 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 52 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İHA

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