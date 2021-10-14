FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım-ÜFE yıllık yüzde 23,35 arttı

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 23,35 arttı

14.10.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) eylül ayında yıllık yüzde 23,35, aylık yüzde 1,46 arttı.

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 23,35 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’de, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,71 artış gerçekleşti.

TÜİK TARIM ÜFE VERİLERİ

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,39 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,23 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,02 azalış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 59,27 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti

Yıllık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 44,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 35,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 5,40 ile üzüm, yüzde 6,55 ile çeltik ve yüzde 11,94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 15,84 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti

Aylık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 8,67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 7,24 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık aylık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 2,65 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,68 tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 6,53 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda oldu.
Eylül 2021’de, endekste kapsanan 84 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 40 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. (İHA)

Dolar/ TL kuru rekora doymuyor! İşte piyasalarda son durumDolar/ TL kuru rekora doymuyor! İşte piyasalarda son durum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke ettiKocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama

G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.