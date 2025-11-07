FİNANS

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: "Çiftçilere 1,5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak" Tarihi açıkladı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 522 milyon 360 bin 685 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 522 milyon 360 bin 685 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"1 MİLYAR 522 MİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK"

"Türkiye Yüzyılı"nda üretimin gücü olan çiftçilerin emeğine destek verip, bereketi birlikte büyüttüklerine işaret eden Yumaklı, "1 milyar 522 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI İÇİN 85 MİLYON 422 BİN

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, süt için 1 milyar 436 milyon 161 bin 869 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 85 milyon 422 bin 116 lira ve hayvan gen kaynakları için 776 bin 700 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: "Çiftçilere 1,5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak" Tarihi açıkladı...

