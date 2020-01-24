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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

"Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli karşılıyoruz. Türkiye tohumda, yerli ve millidir" - "(Elektrikli traktör) Ziraat Bankası ile prototip üreten firma ortak bir şirket kurdu ve şu anda fabrika binasını teslim aldılar, üretim için orayı hazırlıyorlar" - "Kulak küpesiyle Türkiye'deki tüm hayvan hareketlerini takip ediyor olacağız. 2022 ve sonrasında tamamen sıfır ithalat politikamızı gerçekleştirebileceğimiz teknolojik bir yatırım olacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohum üretiminde 2002'den bugüne kadar 7 katlık artış olduğunu belirterek, "Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli karşılıyoruz. Türkiye tohumda, yerli ve millidir." dedi.

Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Elektrikli traktörün tüm test aşamalarının bittiğini anlatan Pakdemirli, "Bu işin prototipten üretim aşamasına gelmesi zahmetli bir iş. Bununla ilgili Ziraat Bankası ile prototip üreten firma ortak bir şirket kurdu ve şu anda fabrika binasını teslim aldılar, üretim için orayı hazırlıyorlar. Hızlı bir şekilde üretime geçecekler." diye konuştu.

Pakdemirli, temmuz-ağustos döneminde düzenlenecek hasat şenliğine kadar elektrikli traktörlerin tarlada yerlerini alacaklarını ifade ederek, 65 beygirlik daha küçük prototipin de uygun fiyatla sunulacağını bildirdi.

- "Yeni sağma makinası üretime hazır"

Yeni geliştirilen bir sağma makinası hakkında da konuşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle göçen aileler yayladayken koyunlarını sağamıyor veya süt hijyenik koşullarda olmuyor. Bunların etrafına hızlı şekilde kooperatifler vasıtasıyla sağma makinasını ulaştıracağız ve sütler hijyenik şekilde sağılarak muhafaza edilecek. Bu güzel bir teknoloji, kendinden güneş paneliyle kendi üretimini yapıyor, hızlı şekilde üretime geçeceğiz. Denemeleri bitti ve üretime hazır. Seri üretime birkaç firmayla geçiyor olacağız."

Pakdemirli, gelecek hafta 20 bin kulak küpesi alımı ihalesine çıkılacağını belirterek, "Kulak küpesiyle Türkiye'deki tüm hayvan hareketlerini Bakanlık olarak takip ediyor olacağız. Bu ileriye yönelik, 2022 ve sonrasında da tamamen sıfır ithalat politikamızı gerçekleştirebileceğimiz teknolojik bir yatırım olacak."dedi.

- "86 ülkeye tohum ihracatı yapılıyor"

Türkiye'de 900'den fazla tohum firması bulunduğunu bildiren Pakdemirli, bunların 850'den fazlasının yerli, kalanın büyük kısmının yerli yabancı ortaklı, diğer kısmının ise yabancı ortaklı olduğunu söyledi.

Ülkede 2002'de 145 bin ton, bugün itibarıyla ise 1 milyon 60 bin ton sertifikalı tohum üretildiğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu noktada 7 misli bir artış var. Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli karşılıyoruz. Türkiye tohumda, yerli ve millidir. Bir eksiğimiz var, sebze tohumlarında ithalata bağımlıyız. Bununla ilgili TÜBİTAK ile proje başlattık. En yakın zamanda bu tohumları da yerlileştireceğiz. Ayrıca 86 ülkeye de 152 milyon dolarlık tohum ihracatı vardır."

- "Türkiye'de ilaç kullanımı Avrupa'dan düşük"

Bakan Pakdemirli, ilaç kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle geri gönderilen ihraç malı tarım ürünlerinin iç piyasaya satıldığı iddialarını da yanıtlayarak, Türkiye'nin 1 hektarda 2,3 kilogram, Batı Avrupa'nın 4 kilogram, Japonya'nın 11,8 kilogram, Hollanda'nın 7,9 kilogram, Fransa'nın 3,6 kilogram, Çin'in 13,1 kilogram ilaç kullandığını bildirdi.

Pakdemirli, "İlaç kalıntısıyla ilgili Rusya'dan geri dönüşler belki 10 binde, 100 binde 1 seviyededir. Bunların da hiçbiri Türkiye'de tekrar kullanıma açılmıyor. Hektardaki gübre kullanımı konusunda Avrupa'da ortalama 158 kilogram, Türkiye'de 142 kilogramdır. Refah arttıkça bu kullanımlar da artıyor. O yüzden dikkatli gitmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Editör Masası, Elektrikli traktör, ilaç kalıntısı, kulak küpesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

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