Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohum üretiminde 2002'den bugüne kadar 7 katlık artış olduğunu belirterek, "Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli karşılıyoruz. Türkiye tohumda, yerli ve millidir." dedi. Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Elektrikli traktörün tüm test aşamalarının bittiğini anlatan Pakdemirli, "Bu işin prototipten üretim aşamasına gelmesi zahmetli bir iş. Bununla ilgili Ziraat Bankası ile prototip üreten firma ortak bir şirket kurdu ve şu anda fabrika binasını teslim aldılar, üretim için orayı hazırlıyorlar. Hızlı bir şekilde üretime geçecekler." diye konuştu. Pakdemirli, temmuz-ağustos döneminde düzenlenecek hasat şenliğine kadar elektrikli traktörlerin tarlada yerlerini alacaklarını ifade ederek, 65 beygirlik daha küçük prototipin de uygun fiyatla sunulacağını bildirdi. - "Yeni sağma makinası üretime hazır" Yeni geliştirilen bir sağma makinası hakkında da konuşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle göçen aileler yayladayken koyunlarını sağamıyor veya süt hijyenik koşullarda olmuyor. Bunların etrafına hızlı şekilde kooperatifler vasıtasıyla sağma makinasını ulaştıracağız ve sütler hijyenik şekilde sağılarak muhafaza edilecek. Bu güzel bir teknoloji, kendinden güneş paneliyle kendi üretimini yapıyor, hızlı şekilde üretime geçeceğiz. Denemeleri bitti ve üretime hazır. Seri üretime birkaç firmayla geçiyor olacağız." Pakdemirli, gelecek hafta 20 bin kulak küpesi alımı ihalesine çıkılacağını belirterek, "Kulak küpesiyle Türkiye'deki tüm hayvan hareketlerini Bakanlık olarak takip ediyor olacağız. Bu ileriye yönelik, 2022 ve sonrasında da tamamen sıfır ithalat politikamızı gerçekleştirebileceğimiz teknolojik bir yatırım olacak."dedi. - "86 ülkeye tohum ihracatı yapılıyor" Türkiye'de 900'den fazla tohum firması bulunduğunu bildiren Pakdemirli, bunların 850'den fazlasının yerli, kalanın büyük kısmının yerli yabancı ortaklı, diğer kısmının ise yabancı ortaklı olduğunu söyledi.