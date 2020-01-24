Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 2 milyar 384 milyon liralık tarımsal desteğin bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlar bugün, 4,6 ve 8 olanlar 31 Ocak'ta saat 18.00'den sonra tarımsal desteğini alacak." dedi. Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Vatandaşın ete rahatlıkla eriştiğini ve 2 yıldır bu besinden kaynaklı enflasyon olmadığını dile getiren Pakdemirli, ette bolluğun devam edeceğini söyledi. Pakdemirli, Türkiye'nin ürünlerinin sağlıklı ve organik olduğuna işaret ederek, "Bunun semeresini ihracatta görmemiz lazım. Ürünlerimiz, Avrupa Birliği'nin standartlarının çok üzerinde. Bunu fiyata yansıtmamız gerekiyor. Biz, iyi tarım uygulamalarının olduğu, sağlıklı üretimin yapıldığı, organik üretimin hayata geçirildiği bir ülke olarak bunu pazarlayabilmeliyiz." diye konuştu. Türkiye'nin bu anlamda performansının iyi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bunun ihraç piyasalarındaki fiyata da yansıtılması gerektiğini dile getirdi.

Pakdemirli, çiftçiye yönelik tarımsal desteklere ilişkin de şu bilgileri verdi: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık tarımsal destek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre bugünden itibaren ödenecek. Kimlik numarasının sonu sıfır ve 2 olanlar bugün, 4, 6 ve 8 olanlar 31 Ocak saat 18.00'den sonra tarımsal desteğini alacak. Buzağı desteği kapsamında 81 ilde 761 bin 486 kişiye 1 milyar 345 milyon lira verilecek. Hububat desteği 45 ilde 193 bin 293 kişiye 948 milyon lira. Çevre Amaçlı Tarım Arazisi Koruma Programı desteği 21 ilde 7 bin 937 kişiye 25 milyon lira. Sertifikalı tohum kullanım desteği 17 ilde 13 bin 638 kişiye 10 milyon 500 bin lira. Ayrıca, 23 ilde 4 bin 713 kişiye 19 milyon lira sertifikalı fidan kullanım desteği, 72 ilde 951 kişiye 18 milyon lira hayvan hastalıkları tazminatı ve 22 ilde 1478 kişiye 18 milyon 500 bin lira hayvan gen kaynakları desteği bugün tek seferde ödenecek." - Sözleşmeli üretim düzenlemesinde tanıtım hazırlığı Pakdemirli, 5 bin personel alımı için bir süre önce sınav yaptıklarını hatırlatarak, kısa vadede atamalarla ilgili bir müjdeleri olmadığını ancak buna ilişkin çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.