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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman?

14.12.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu duyurunun hemen ardından Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman, şartları nedir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sözleşmeli personel alımına dair detaylar merak edilmeye başlandı.

Bakan Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 Sözleşmeli Personel alımı yapacağız.Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında ad güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

bakan

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alım başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi tarih bilgisi paylaşılmadı. Konu hakkında detaylar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

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1200 sözleşmeli personel alınacak 1200 sözleşmeli personel alınacak
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