FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı 2153 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Veterinerlik başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı 2153 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Veterinerlik başvuru şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2153 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Veterinerlik başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz’’ dedi.

İŞTE ŞARTLAR...

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

Veteriner fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
Karaborsaya düştü! 5 liralık maske 80 lira olduKaraborsaya düştü! 5 liralık maske 80 lira oldu
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
personel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Yerli otomobilde flaş gelişme! Tarih verildi

Yerli otomobilde flaş gelişme! Tarih verildi

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama

Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne kadar yandaşınız varsa alırsınız sizin gittiğiniz gün adak adadım kurban kesecem inşallah
Sanki beni alacaksınız. 2153 yandaş aranıyor yazın bitsin. 1 gram milletin güveni kalmadı size.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Tıbbi maskede fiyat patlaması! Medikal ve eczanelerde bir maske 80 liraya satılıyor

Karaborsaya düştü! 5 liralık maske 80 lira oldu

Maske fiyatlarındaki artışla ilgili Bakan Pekcan’dan son dakika açıklaması

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama

Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor

Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor

Üçüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye 17 Mart'ta varması bekleniyor

Üçüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye 17 Mart'ta varması bekleniyor

Türkiye'nin cep telefonu faturası 2 milyar dolar azaldı

Türkiye'nin cep telefonu faturası 2 milyar dolar azaldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.