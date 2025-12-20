FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde yiyecek ve içecek üretim yerlerini denetleyecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 1 Ocak'tan itibaren 1 milyon 291 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "31 Aralık'a kadar özellikle vatandaşımızın çok yoğun şekilde tükettiği yiyecek ve içecek üreten, satan bütün işletmeleri 81 ilde denetlemek üzere bir program başlattık." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde yiyecek ve içecek üretim yerlerini denetleyecek

Bakan Yumaklı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nin (TÜRES) etkinliğinde yaptığı konuşmada, gastronominin yalnızca bir sektör olmadığını, bir ülkenin aynı zamanda kültürü, kimliği ve medeniyetinin en güçlü anlatım biçimlerinden biri olduğunu söyledi.

Tecrübe ve bilgi birikimi aktarımının birlik ile beraberliğin güçlendirilmesinin yanı sıra sektörün de güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağını belirten Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çalışmalarda markalaşma, gıda güvenilirliği ve israfla mücadele başlıklarına ayrı bir önem verdiklerinin altını çizdi.

Yumaklı, markalaşma içinde coğrafi işaretlerin büyük öneminin olduğunu dile getirerek, "Bugün ülkemizde 1798 ürün coğrafi işaret tescili almıştır. 44 ürünümüz AB’den coğrafi işaret tescili almıştır. 41 ürünümüzün ise AB tescil süreci devam etmektedir." diye konuştu.

Bakanlık olarak bu ürünlerin tanıtımı ve korunması için yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade eden Yumaklı, bir tarımsal ürünün coğrafi işaret almasının tek başına yeterli olmayacağını, bir marka ve değer haline dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

"HER SENE 1 MİLYON 300 BİN DENETİM YAPIYORUZ"

Bakan Yumaklı, gıda güvenilirliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, ülkede her sene 1 milyon 300 bin ortalama ile denetim yaptıklarını vurguladı.

Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 291 bin denetim gerçekleştirildiğini aktaran Yumaklı, "Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar özellikle vatandaşımızın çok yoğun bir şekilde tükettiği yiyecek ve içecek üreten, satan bütün işletmeleri 81 ilde denetlemek üzere bir program başlattık." diye konuştu.

Yumaklı, ahilik kültürünün TÜRES'in mayasında olduğunu belirterek, "Sektörün kendi içerisinde bir otokontrol mekanizması kurarak çürük yumurtaları dışarı atacak bir metodolojiyi oluşturmasında biz bakanlık olarak varız. Bu konuda da TÜRES'in ayrı bir çalışma yapmasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde yiyecek ve içecek üretim yerlerini denetleyecek 1

İnsan sağlığının telafisinin olmadığını ifade eden Yumaklı "Üretmiş olduğumuz ürünlerin insanımız tarafından tüketilmesinde onların sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildir. En başta da özellikle pestisit yani zirai ilaç kullanımı gelir. Bu konuda sadece üreticilerimizin ürettikten sonra değil, tarlasında, serasında, daha sonra paketleme yerlerinde, hallerde, satış yerlerinde ve en sonda perakende satış yerlerinde pestisit denetimlerini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HER ÜÇ GIDADAN BİRİ SOFRAYA ULAŞAMADAN İSRAF EDİLİYOR"

Bakan Yumaklı, gıda israfının bir çevre konusu olmadığını ifade ederek, gıda israfının bir ülkenin kaynaklarının heba edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Dünyada üretilen her üç gıdadan birinin sofraya ulaşamadan kaybolduğunu ya da israf edildiğini vurgulayan Yumaklı, her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın çöpe gittiğini belirtti.

Yumaklı, gıda israfı konusunun görmezden gelinemeyeceğini dile getirerek, "Bakanlık olarak TÜRES başta olmak üzere sektörle bu konuda daha önceki çalışmalara ilaveten uzun soluklu bir çalışmanın başlayacağını, bununla ilgili hazırlıkların devam ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda da sektörümüzden çok güçlü bir destek geleceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil devi üretime ara veriyor!Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil devi üretime ara veriyor!
Bakanlık raflardan toplattı!Bakanlık raflardan toplattı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
denetim İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.