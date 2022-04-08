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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Tazminat ödenmeyecek

08.04.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Tazminat ödenmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAZMİNAT ÖDENECEK HASTALIKLAR ARASINDAN ÇIKARTILDILAR

Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

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Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.

Kaynak: AA

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