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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere 210 milyon liralık ödeme

06.08.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık destekleri kapsamında üreticilere toplam 210 milyon 44 bin 627 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere 210 milyon liralık ödeme

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticileri destekleme ödemelerinin detaylarını duyurdu.

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TOPLAM 210 MİLYON 44 BİN 627 TL ÖDEME

Buna göre; 71 milyon 260 bin 660 TL Tarım Uygulamaları Desteği, 52 milyon 686 bin 884 TL Organik Tarım Uygulamaları Desteği, 49 milyon 636 bin 448 TL Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği, 19 milyon 327 bin 429,37 TL Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, 17 milyon 130 bin 5,47 TL Hayvancılık Destekleri Kapsamında Hayvan Hakları Tazminatı olmak üzere, toplam 210 milyon 44 bin 627 TL ödeme yapılacak.

Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı. (DHA)

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