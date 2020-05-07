Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu! Başvuru şartları nedir?

Kamu kurumlarında bir iş fırsatı arayan vatandaşlar, özellikle bakanlardan, bakanlıklardan yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve personel alımı başvuru tarihini ilan etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruların 15-22 Mayıs'ta alınacağını açıkladı.
Başvuru tarihi açıklandı ama henüz başvuru şartları açıklanmadı. Bkanlığın alacağı personeller ise şu alanlardan olacak.
15-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak başvurular ÖSYM üzerinden alınacak.
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