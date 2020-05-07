Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu! Başvuru şartları nedir?

Kamu kurumlarında bir iş fırsatı arayan vatandaşlar, özellikle bakanlardan, bakanlıklardan yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve personel alımı başvuru tarihini ilan etti.

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruların 15-22 Mayıs'ta alınacağını açıkladı.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru tarihi açıklandı ama henüz başvuru şartları açıklanmadı. Bkanlığın alacağı personeller ise şu alanlardan olacak.

1.163 Mühendis

11 Sağlık Teknikeri

50 Teknisyen

139 Tekniker

790 Veteriner Hekim

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

15-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak başvurular ÖSYM üzerinden alınacak.

