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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 1883 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

29.03.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? günün en çok aratılan soruları arasında yer alıyor. Bakanlığa 1883 personel alınacak. Konuya ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 1883 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Basında yer alan haberler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı.

Açıklanan bilgilere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1883 kişilik kadro ile memur ve personel alımı yapılacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranılan ilan için başvurular 4 Nisan Pazartesi günü alınmaya başlanacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM memur personel alımı başvuruları 4 Nisan Pazartesi günü başlayacak. 10 Nisan Pazar günü sona erecek.

Başvurular aşağıdaki linkten yapılacak:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak personeller:

283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı,
50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı,
1500 adet orman muhafaza memuru alımı,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı
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