FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı

Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için harekete geçti. Bakanlık tarafından başlatılan “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” programı kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75’i hibe edilecek.

Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz” dedi.

COVİT19 salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın önümüzdeki dönem için büyük önem taşıdığının altını çizen Bakan Pakdemirli “Bu doğrultuda gerek Bakanlığımızın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Stratejik ürünlerde rekolte artırılacak

Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlattıklarını ifade eden Pakdemirli “Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tohum bedelinin yüzde 75'i hibe edilecek

Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli “Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak” açıklamasını yaptı.

Tohum dağıtımına başlandı

Mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli “Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi” değerlendirmesinde bulundu.

6 bin 700 ton sertifikalı tohum dağıtılacak

Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Proje Kapsamındaki İller ise şöyle:Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale , Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas , Tokat, Uşak, Yozgat.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi?
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hibe,

En Çok Okunan Haberler

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak

PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak

12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
israil tohumu değil yerli tohum verin yerli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Fitch Ratings: Küresel pandemi etkisinin ardından Türkiye büyümesini sürdürecek

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Sorgulamak için...

Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.