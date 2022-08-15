Tarımda enflasyon rekor serisini sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 108,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 157,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 artış gerçekleşti. Böylece endekste yeni rekor kırıldı.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,66 azalış görülürken tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,78, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 25,09 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,02, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,94, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,29 artış hesaplandı.

ARTIŞ VE AZALIŞLAR

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 74,57 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 75,65 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 256,06 ile lifli bitkiler, yüzde 201,62 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 6,68 ile lifli bitkiler, yüzde 5,66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 22,47 ile canlı kümes ve hayvanların yumurtalar, yüzde 13,7 ile çeltik olarak kayıtlara geçti.

Endekste kapsanan 87 maddeden 17’sinin ortalama fiyatında azalış, 62’sinin fiyatında ise artış görüldü.



