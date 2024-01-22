FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarımsal girdi enflasyonu 50 aydır yükseliyor

Tarımsal girdi enflasyonu 50 aydır yükseliyor

22.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Kasım 2023 döneminde aylık bazda yüzde 1,44, yıllık bazda yüzde 38,82 artış gösterdi. Böylece tarımsal girdi enflasyonu aylık bazda Eylül 2019'dan bu yana 50 aydır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

Tarımsal girdi enflasyonu 50 aydır yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Kasım 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, Kasım 2022'ye kıyasla yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 yükseldi. Böylece tarımsal girdi enflasyonu aylık bazda Eylül 2019'dan bu yana 50 aydır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,7 artış kaydedildi. Kasım 2022'ye göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,48 artış gerçekleşti.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 8,44 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 25,03 ile hayvan yemi oldu. Kasım 2022'ye göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 144,54 ile veteriner harcamaları, yüzde 83,9 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grupta daha düşük, 9 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Kasım 2023'te bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 2,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 1,8 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 10,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,7 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışı ÜFE Aralık 2023'te aylık ve yıllık bazda arttıYurt dışı ÜFE Aralık 2023'te aylık ve yıllık bazda arttı
Borsa haftaya yatay seyirle başladıBorsa haftaya yatay seyirle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 78,28 dolarBrent petrolün varil fiyatı 78,28 dolar
Anahtar Kelimeler:
tarım
En Çok Okunan Haberler
15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

Açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

Açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Emekli kök maaşı değişiyor: Bağ-Kur’luya 273 TL, SSK’lıya 3.266 TL

Emekli kök maaşı değişiyor: Bağ-Kur’luya 273 TL, SSK’lıya 3.266 TL

Adisyon tuzağı! Hiç gitmedikleri restoranlardan para topluyorlar

Adisyon tuzağı! Hiç gitmedikleri restoranlardan para topluyorlar

Kira fiyatlarını düşürecek yeni model!

Kira fiyatlarını düşürecek yeni model!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.