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Tarımsal girdi fiyatlarında artış: Yüzde 45'i aştı

21.03.2024 11:46
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında tarımsal girdi fiyatlarının aylık yüzde 7,51, yıllık yüzde 45,11 arttığını açıkladı.

Tarımsal girdi fiyatlarında artış: Yüzde 45'i aştı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,81 arttı.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre, tohum, gübre, hayvan yemi, tarımsal ilaç, fide ve fidan gibi tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 7,27, traktör, alet-makine ve benzeri tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 9,7 fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler yüzde 74,88 zamlandı.

VETERİNER HARCAMALARI YÜZDE 29,35 ARTTI

Alt gruplarda bir önceki aya göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 29,35 ile veteriner harcamalarında olurken, bunu yüzde 22,15 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 14,70 ile makine bakım masrafları takip etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, fiyat artışının en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları, yüzde 84,99 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 76,40 ile malzemeler oldu. (DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım fiyat
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